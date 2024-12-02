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Закон, порядок, государство

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В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

Личный состав подразделений всех видов и родов войск выйдет на полигоны, займет места в учебных классах, тренажерах с целью совершенствования своего профессионального мастерства и боевого слаживания.

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