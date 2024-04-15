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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Выглядит как игра, о которой я всегда мечтал»: релизный трейлер No Rest for the Wicked...

«Выглядит как игра, о которой я всегда мечтал»: релизный трейлер No Rest for the Wicked...

«Выглядит как игра, о которой я всегда мечтал»: релизный трейлер No Rest for the Wicked взбудоражил геймеров перед стартом раннего доступа SteamРазработчики из Moon Studios (дилогия Ori) решили подогреть интерес игроков перед стартом раннего доступа своего изометрического ролевого экшена No Rest for the Wicked выпуском релизного трейлера.

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