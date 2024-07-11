«На подлёте к Москве»: силы ПВО отразили очередную атаку украинских дронов на регионы России Дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве был обезврежен вражеский беспилотник.
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«На подлёте к Москве»: силы ПВО отразили очередную атаку украинских дронов на регионы России Дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве был обезврежен вражеский беспилотник.
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