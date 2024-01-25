МО: Ил-76 с украинскими пленными потерпел крушение во время планового полета

В Минобороны РФ заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
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