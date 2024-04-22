Под Петербургом росгвардейцы отработали уничтожение диверсионных групп: видео

Учения прошли в Ленобласти В Ленинградской области спецназовцы полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии отработали уничтожение условной группы диверсантов, сообщает пресс-служба пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии