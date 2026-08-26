НАТО уже бомбит Россию. Генерал-майор МВД поставил вопрос жёстко: "Будем смотреть и ждать?"

НАТО уже фактически бомбит Россию. А у нас есть все необходимые средства, чтобы ответить. Генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский в связи с этим поставил вопрос жёстко: "Будем смотреть и ждать?"На данный момент СВО уже фактически перешла в фазу "войны с НАТО", отметил в эфире программы "Итоги дна с Делягиным" на канале Царьград генерал-майор МВД в отставке, советник министра МВД Владимир Овчинский.