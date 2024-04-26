Подмосковным предпринимателям рассказали о планируемых изменениях в налоговой сфере

Что происходит нового в налоговой сфере, изменятся ли критерии для включения в МСП, лимиты выручки УСН, какие компании могут быть отнесены к категории «МСП+», возможные изменения в ситуации с дроблением бизнеса.
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