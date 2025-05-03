Филологи признали оба варианта ударения в слове «украинский» правильными

Доктор филологических наук и главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что в слове «украинский» ударение можно ставить как на второй, так и на третий слог.
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