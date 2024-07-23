На аллее олимпийцев в центре Омска сегодня образовался огромный провал в земле. Грунт обвалился прямо у бюста Алены Филюшкиной.
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На аллее олимпийцев в центре Омска сегодня образовался огромный провал в земле. Грунт обвалился прямо у бюста Алены Филюшкиной.