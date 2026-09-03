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«Ямалкоммунэнерго» вернуло жителям подъезда 309 тысяч рублей, которые были неправильно начислены за отопление

«Ямалкоммунэнерго» вернуло жителям подъезда 309 тысяч рублей, которые были неправильно начислены за отопление

Жителям целого подъезда многоквартирного дома в Шурышкарском районе вернули деньги после обращения в прокуратуру.

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