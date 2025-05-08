Пенсии в России выросли в 2025 году на 2,5 тысячи рублей

Средний размер назначенных пенсий в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 рублей, что на 2,5 тысячи рублей больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.
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