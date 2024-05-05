Харатьян и Верник поздравили актрису-ветерана

Участница фронтовых бригад, ветеран ВОВ, актриса «Москонцерта» Ирина Кострова отметила 101-й день. Ирина Кострова с Дмитрием Харатьяном и Игорем Верником Павел Соседов Участница фронтовых бригад, ветеран ВОВ, актриса «Москонцерта» Ирина Кострова отметила 101-й день рождения.
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