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Закон, порядок, государство

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Североморцы приняли участие в кубке Мурманской области по бильярдному спорту памяти Михаила Гаврилова

Североморцы приняли участие в кубке Мурманской области по бильярдному спорту памяти Михаила Гаврилова

Перед соревнованием Юрий Пащинский показал трюки и фокусы на бильярде, а также провел с юными участниками мастер-класс.

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