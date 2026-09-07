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Международные резервы РФ выросли на 6,8 %, до 769 млрд долларов, в августе

Международные резервы РФ выросли на 6,8 %, до 769 млрд долларов, в августе

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. За август 2026 года международные (золотовалютные) резервы России выросли на 6,8 %, до 769,022 млрд долларов с 720,348 млрд долларов.

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