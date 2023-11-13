Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо

ISU Challenger Кубок Варшавы Варшава, Польша Расписание соревнований 16 ноября, четверг Мужчины, короткая программа 16:35 Женщины, короткая программа 20:50 17 ноября, пятница Пары, короткая программа 16:00 Женщины, произвольная программа 18:50 18 ноября, суббота Мужчины, произвольная программа 16:45 Танцы на льду, ритм-танец 22:20 19 ноября, воскресенье Пары, произвольная программа 14:00 Танцы на льду, произвольный танец 17:15 Участники Женщины: Екатерина Куракова (Польша), Алексия Паганини (Швейцария), Элис Лин-Грейси (США), Леа Серна (Франция).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Авраам Грант: «Политика ХАМАС заключается в том, чтобы убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»
- Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»
- Член совета FA написал, что «Гитлер гордился бы Нетаньяху». Он удалил твит и извинился, ассоциация может провести расследование
Свежие комментарии