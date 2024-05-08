На Сахалине военный получил 2,5 года тюрьмы за отказ участвовать в СВО

Отмечается, что он не исполнил приказ командира воинской частиНа Сахалине военнослужащий получил два года и шесть месяцев заключения в колонии общего режима за отказ участвовать в специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии