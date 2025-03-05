В Татарстане трудоустроено 83% ветеранов СВО

В Татарстане трудоустроено 83% ветеранов специальной военной операции. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом в паблике Правительства РТ, сообщила руководитель татарстанского отделения фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.
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