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ТАСС

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В Омске задержали мужчину, который из мести поджег двери школы-интерната

В Омске задержали мужчину, который из мести поджег двери школы-интерната

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который в ночь на 9 сентября поджег двери школы-интерната, сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

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