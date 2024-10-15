Полпред Анатолий Серышев призвал уделять особое внимание подготовке кадров в промышленности

«События последнего времени показали настоятельную необходимость уделить особое внимание подготовке кадров в промышленности для суверенного развития нашего государства», – сказал полпред, открывая заседание.
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