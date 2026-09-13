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Этот парень не пошлет вас в Мордор: Элайджа Вуд – мастер душевных селфи с фанатами

Этот парень не пошлет вас в Мордор: Элайджа Вуд – мастер душевных селфи с фанатами

Некоторые звезды так устают от внимания, что предпочитают игнорировать своих поклонников. Но этот парень не такой.

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