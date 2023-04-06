«Не знаю, сколько я рыдала»: патриот SHAMAN довел до слез свою бабушку одним невероятным поступком в день съемок клипа «Моя Россия»

Певец приехал в родной город, чтобы увековечить память о своих родственниках на записи, тем самым прославив их на всю страну.
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