На реконструкцию моста через реку Ошняк в Татарстане направят 318,8 млн рублей

В Татарстане почти за 319 млн рублей проведут реконструкцию моста через реку Ошняк. Конструкция расположена на км 17+475 автодороги «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода, следует из информации на портале госзакупок.
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