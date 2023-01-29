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Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре. Он 5-й игрок в истории НХЛ с 2+ такими сезонами в карьере

Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре. Он 5-й игрок в истории НХЛ с 2+ такими сезонами в карьере

Коннор Макдэвид набрал 90-е очко в 50-й игре в сезоне НХЛ. Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) балла в игре регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).

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