20 бытовых ситуаций из жизни жителей Южной Кореи, которые непривычны для других стран

Южная Корея представляет собой совершенно другой мир для жителей России и стран СНГ. Там свои уникальные традиции, образ жизни и множество современных мелочей, которые можно было использовать и с других странах.
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