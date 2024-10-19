Avia.pro - СМИ Если вы думали, что физика — это скучные формулы и бесконечные теоремы, приготовьтесь.
В Красноярске появился учитель-квадробер
Комментарии
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Н
Николай
Выгнать с работы и организовать ему жизнь БЕЗДОМНОЙ собаки!
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9 час.
W
Walery
По всему следующим будет учитель биологии демонстрировать процессы и технологии случки - почти тоже самое как и ЛГБТ.
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6 час.
Александр
Ни разу не увидел квадробера.Натянули сову на глобус,что обычное дело для лживого "Авиа.про."
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6 час.
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