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В Красноярске появился учитель-квадробер

В Красноярске появился учитель-квадробер

Avia.pro - СМИ Если вы думали, что физика — это скучные формулы и бесконечные теоремы, приготовьтесь.

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Комментарии
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Н
Николай
Выгнать с работы и организовать ему жизнь БЕЗДОМНОЙ собаки!
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9 час.
W
Walery
По всему следующим будет учитель биологии демонстрировать процессы и технологии случки - почти тоже самое как и ЛГБТ.
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6 час.
Александр
Ни разу не увидел квадробера.Натянули сову на глобус,что обычное дело для  лживого &quot;Авиа.про.&quot;
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6 час.

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