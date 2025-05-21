Honda отказывается от электромобилей: японская компания сокращает инвестиции в «электрички» и делает ставку на гибриды

Японский производитель пересматривает свою стратегию и меняет планы по наращиванию выпуска электрических моделей: в Honda заявляют, что в настоящее время рост рынка EV существенно замедлился — в разных странах из-за изменений в экологических ….
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