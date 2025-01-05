«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

Сергей Ипатов

Че то я не пойму. Т.е, в то время, когда наши власти затеяли пенсионную реформу, уверяя, что на пенсов средств нет и не предвидится, в это же самое время они держали за рубежом сумму, потеря которой способна потрясти до основания как минимум еэсовскую финансовую систему? Ну, че на это сказать? Скажем так, очень похоже, что это что-то кармическое