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«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

«А через пару лет приходит Россия и стучится в дверь»: в Euroclear почуяли неладное

В конце декабря власти Украины получили от США первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных в западных странах российских активов, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Комментарии
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ВН
Владимир Несмеев
Что упало-то пропало....
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4 час.
Сергей Ипатов
Че то я не пойму. Т.е, в то время, когда наши власти затеяли пенсионную реформу, уверяя, что на пенсов средств нет и не предвидится, в это же самое время они держали за рубежом сумму, потеря которой способна потрясти до основания как минимум еэсовскую финансовую систему? Ну, че на это сказать? Скажем так, очень похоже, что это что-то кармическое
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1 час.

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