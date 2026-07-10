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Metro новости

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В Петербурге восстановили почти половину городских фонтанов за пять лет

В Петербурге восстановили почти половину городских фонтанов за пять лет

"Программа по восстановлению городских фонтанов действует в Петербурге с 2019 года. За первые пять лет специалисты "Водоканала" восстановили почти половину из 116 сооружений, находящихся сегодня на балансе предприятия", – написал Александр Беглов.

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