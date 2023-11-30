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"Ъ": Минэнерго хочет забрать у регионов управление электросетевыми компаниями

"Ъ": Минэнерго хочет забрать у регионов управление электросетевыми компаниями

Российское Министерство энергетики предложило забрать у региональных властей право на управление электросетевыми компаниями и передать контрольный пакет в таких активах в собственность системообразующей компании с государственным участием или отдать ей управление.

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