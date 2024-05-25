Новый глава Тайваня бросает вызов принципу единого Китая. Пекин уже ответил

20 мая состоялась инаугурация нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ . Большую часть речи только что принявший присягу политик посвятил отношениям с материковым Китаем, всегда определяющим очень многое для Тайваня.
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