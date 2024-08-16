ОАО «РЖД» признали потерпевшим по делу подрывника Сидики

Политика как она есть

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» признали потерпевшей стороной в рамках уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* (включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью.