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Помощника главы Астрахани арестовали по делу о вымогательстве с помощью Telegram-каналов

Помощника главы Астрахани арестовали по делу о вымогательстве с помощью Telegram-каналов

Карена Григоряна задержали в Астрахани 5 октября 2022 года, а затем перевезли в Москву. 7 октября 2022 года Тверской районный суд удовлетворил ходатайство об аресте группы, состоящей из девяти человек, по обвинению в вымогательстве в интернете (п.

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