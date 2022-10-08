Помощника главы Астрахани арестовали по делу о вымогательстве с помощью Telegram-каналов

Карена Григоряна задержали в Астрахани 5 октября 2022 года, а затем перевезли в Москву. 7 октября 2022 года Тверской районный суд удовлетворил ходатайство об аресте группы, состоящей из девяти человек, по обвинению в вымогательстве в интернете (п.