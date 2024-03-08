RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Представитель президента ЮАР: СМИ следует больше говорить о самостоятельной Африке

Представитель президента ЮАР: СМИ следует больше говорить о самостоятельной Африке

Долгое время западные СМИ пытались изобразить Африку в негативном ключе, говоря о голоде и неспособности эффективно управлять, но в западных оценках отсутствует понимание сложности и коренных причин проблем и конфликтов континента, рассказал в интервью RT пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх