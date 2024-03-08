Представитель президента ЮАР: СМИ следует больше говорить о самостоятельной Африке

Долгое время западные СМИ пытались изобразить Африку в негативном ключе, говоря о голоде и неспособности эффективно управлять, но в западных оценках отсутствует понимание сложности и коренных причин проблем и конфликтов континента, рассказал в интервью RT пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.