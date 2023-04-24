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О рекордной жаре и засухе предупредили туристов в Таиланде

О рекордной жаре и засухе предупредили туристов в Таиланде

Жару и засуху в Таиланде летом 2023 прогнозирует Метеорологический департамент страны. По данным ведомства, в мае и июне на побережье Сиамского залива и Андаманского моря из-за феномена Эль-Ниньо ожидается рекордное повышение температуры воздуха.

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