О рекордной жаре и засухе предупредили туристов в Таиланде

Жару и засуху в Таиланде летом 2023 прогнозирует Метеорологический департамент страны. По данным ведомства, в мае и июне на побережье Сиамского залива и Андаманского моря из-за феномена Эль-Ниньо ожидается рекордное повышение температуры воздуха.