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Спасатели помогли ребенку, заблокированному в машине

Спасатели помогли ребенку, заблокированному в машине

Во вторник, 21 июля, в Дмитровском муниципальном округе сотрудники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двухлетнего ребенка, оказавшегося запертым в автомобиле.

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