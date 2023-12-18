Две сестры-школьницы пострадали в ДТП с Лексусом в Новосибирске

ДТП с участием двух несовершеннолетних детей произошло утром в понедельник в Новосибирске. «18 декабря в 7 часов утра водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ШЕВРОЛЕ-НИВА, двигался по улице без названия со стороны Лазурной в сторону Гусинобродское шоссе и у дома № 20 не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу», – сообщили в дорожной полиции.