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Вечерний Новосибирск

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Две сестры-школьницы пострадали в ДТП с Лексусом в Новосибирске

Две сестры-школьницы пострадали в ДТП с Лексусом в Новосибирске

ДТП с участием двух несовершеннолетних детей произошло утром в понедельник в Новосибирске.  «18 декабря в 7 часов утра водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ШЕВРОЛЕ-НИВА, двигался по улице без названия со стороны Лазурной в сторону Гусинобродское шоссе и у дома № 20 не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу», – сообщили в дорожной полиции.

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