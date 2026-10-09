Минюст включил кинокритика Теймура Алиева в реестр иноагентов

Минюст России включил кинокритика Теймура Алиева* в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что Алиев участвовал в создании и распространении публикаций иноагентов, а также распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.
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