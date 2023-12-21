Тренер «Вашингтона» о безголевой серии Овечкина: Ему нужно сосредоточиться

Спенсер Карбери, главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», высказал свое мнение по поводу безголевой серии капитана команды Александра Овечкина, отметив, что он продолжает находиться в хорошем расположении духа.
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