Польза и вред баклажанов

Наверное мало найдется людей,которые не любят баклажаны. Если их правильно приготовить, они напоминают на вкус грибы, но менее тяжелы для желудка, поэтому ими вполне можно заменять грибные блюда тем, кто грибы не любит или им их употреблять нельзя.
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