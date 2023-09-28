Рецепты от бабушки
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Рецепты от бабушки

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  • Елена Вел
    Спасибо за интерес к теме и комментарий. Я тоже ценю это мыло и запах совсем не отпугивает. Всегда дома его держим. А...Польза дегтярного...
  • Татьянка Яцук
    Очень люблю запах дёгтя и с удовольствием использую дегтярное мыло.Польза дегтярного...

Польза и вред баклажанов

Польза и вред баклажанов

Наверное мало найдется людей,которые не любят баклажаны. Если их правильно приготовить, они напоминают на вкус грибы, но менее тяжелы для желудка, поэтому ими  вполне можно заменять грибные блюда тем, кто грибы не любит или им их употреблять нельзя.

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