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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Джеррард: «Сити» должен страдать так же, как заставлял страдать других эти 9 лет. Ссылать в Чемпионшип несправедливо, надо снимать очки несколько сезонов, запретить трансферы»

Стивен Джеррард поделился мнением о том, как « Манчестер Сити » следует наказать за нарушение финансовых правил АПЛ.

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