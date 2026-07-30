В Барнауле планируют модернизировать стадион "Полимера" для развития футбола

В Барнауле планируют в ближайшее время модернизировать стадион школы "Полимер". Благодаря этому появится возможность принимать футбольные матчи всероссийского уровня, а также готовить спортивный резерв, сообщает пресс-служба мэрии.
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