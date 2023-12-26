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Focus: оставшаяся без оружия из-за Киева Германия продержится в бою лишь пару часов

Focus: оставшаяся без оружия из-за Киева Германия продержится в бою лишь пару часов

Как подчеркивается в материале Focus, армия Германия сейчас оснащена еще хуже, чем в 2022 году. Еще в начале конфликта на Украине «бундесвер был голым», а текущая ситуация вообще катастрофическая: по словам отставного полковника Ральфа Тиле, в случае нападения на Германию или страну НАТО немецкая армия продержится всего несколько часов.

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