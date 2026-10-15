ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Жительницу Петропавловска-Камчатского обязали выплатить 80 тысяч рублей семье 12-летнего школьника, которого она избила, так как он якобы обидел ее дочь.
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