У флагманского кроссовера Tenet T9 появилась версия для тех, кому пяти мест уже мало. Российский бренд начал продажи автомобиля с салоном формата «5+2»: третий ряд рассчитан еще на двух пассажиров, а первые машины уже поступили к официальным дилерам.