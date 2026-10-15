У флагманского кроссовера Tenet T9 появилась версия для тех, кому пяти мест уже мало. Российский бренд начал продажи автомобиля с салоном формата «5+2»: третий ряд рассчитан еще на двух пассажиров, а первые машины уже поступили к официальным дилерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропофол стал клю...
- Пропофол стал клю...
- ВА Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым