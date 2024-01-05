Натуральные добавки при депрессии

Депрессия - психическое заболевание, которое широко распространено среди населения планеты. Стратегии лечения депрессии включают употребление добавок с омега-3, зверобоем, родиолой, куркумином, пробиотиками.
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