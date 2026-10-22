Сервис проверки контрагентов Rusprofile провёл исследование, которое есть в распоряжении RT, согласно которому выяснилось, что с конца 2021 года количество российских компаний с учредителями из африканских стран, без учёта Сейшельских Островов, выросло более чем втрое.
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