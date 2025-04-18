Bloomberg: США готовы признать Крым российским

США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом. Как утверждает Bloomberg, данное решение является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня.
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