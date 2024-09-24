Не спешите ругать РПЦ из-за Дарвина

soylosan

А зачем вы им помогаете? Или просто замыливаете очередную выходку разбушевавшихся фанатиков тянущих нас в средневековье? Только вместе с наукой и военная техника уйдет. придут те, кто с наукой дружит. Они будут хозяевами. Попы будут уговаривать людей что быть рабами хорошо, а нормальным людям это зачем?