Сейчас будет внезапное. Заступлюсь за РПЦ. Это журналисты своим кликбейтом всех сбивают с толку. Не РПЦ поддержало запрет преподавания теории Дарвина в школе, а один из представителей РПЦ, конкретно - председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Не спешите ругать РПЦ из-за Дарвина
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Natalya Dolgushina
У каждого есть выбор, чьим потомком быть: обезьяны или Бога
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47 мин.
soylosan
А зачем вы им помогаете? Или просто замыливаете очередную выходку разбушевавшихся фанатиков тянущих нас в средневековье? Только вместе с наукой и военная техника уйдет. придут те, кто с наукой дружит. Они будут хозяевами. Попы будут уговаривать людей что быть рабами хорошо, а нормальным людям это зачем?
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31 мин.
Владимир Алтайцев
А кто доказал, что некий эфемерный, виртуальны Бог создал человека? Я учитываю только научные факты, а не выдумки словоблудов от любой религии.Уж лучше во сто крат происходить от обезьяны, чем от подонков, типа леньки с выдуманной фамилией Русси,либо конченной мрази лёхи танам, либо гундяева.
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28 мин.
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