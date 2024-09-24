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Не спешите ругать РПЦ из-за Дарвина

Не спешите ругать РПЦ из-за Дарвина

Сейчас будет внезапное. Заступлюсь за РПЦ. Это журналисты своим кликбейтом всех сбивают с толку. Не РПЦ поддержало запрет преподавания теории Дарвина в школе, а один из представителей РПЦ, конкретно - председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
У каждого есть выбор, чьим потомком быть: обезьяны или Бога
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47 мин.
soylosan
А зачем вы им помогаете? Или просто замыливаете очередную выходку разбушевавшихся фанатиков тянущих нас в средневековье? Только вместе с наукой и военная техника уйдет. придут те, кто с наукой дружит. Они будут хозяевами. Попы будут уговаривать людей что быть рабами хорошо, а нормальным людям это зачем?
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31 мин.
Владимир Алтайцев
А  кто  доказал, что некий  эфемерный, виртуальны  Бог  создал  человека? Я  учитываю только  научные  факты, а не выдумки словоблудов  от любой  религии.Уж лучше  во  сто крат происходить от обезьяны, чем от подонков, типа  леньки  с выдуманной  фамилией  Русси,либо конченной  мрази  лёхи танам, либо  гундяева.
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28 мин.

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