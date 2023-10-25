Автомобили Geely получат белорусские двигатели и коробки. Кузова тоже будут штамповать на месте

Власти Белоруссии Александр Лукашенко поставили задачу повысить уровень локализации производства легковых автомобилей на белорусско-китайском совместном предприятии «Белджи» за счет выпуска собственных двигателей и коробок передач.
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