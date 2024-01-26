Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🗣Внук маршала Говорова рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться его деду во времена блокады Ленинграда Без человечности и любви в условиях блокадного Ленинграда выстоять и победить было бы невозможно, отметил внук маршала Советского Союза Леонида Говорова, заместитель президента фонда памяти полководцев Победы Алексей Говоров.